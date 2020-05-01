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蘋果上季iPhone營收下滑7% 庫克：低迷一個月後已回升

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
受疫情衝擊，蘋果上季Phone營收下滑6.7%。（圖／路透）
受疫情衝擊，蘋果上季Phone營收下滑6.7%。（圖／路透）

蘋果公司30日公布財報，在全球新冠病毒肆虐期間，上季營收仍成長1%，主要受數位服務和可穿戴裝置銷售強勁所提振。執行長庫克表示，在歷經「非常低迷」（very depressed）的一個月後，4月下旬銷售已開始回升。

疫情的不確定性，蘋果沒有發布本季財測，為逾十年來首見，但宣布將庫藏股計畫提高500億美元。

蘋果股價30日盤後下跌2.43%，報每股286.65美元。30日收盤價格為每股293.8美元。

蘋果上季營收成長至583億美元，略高於去年同期的580億美元，也高於分析師預期。

其中，iPhone營收下滑7%至289.6億美元，但仍高於市場預估的254.2億美元。服務事業營收成長17%，至133.5億美元，可穿戴裝置和配件事業營收成長23%，達到62.8億美元。

庫克接受彭博資訊採訪時表示：「3月下旬至4月上旬這段時期非常低迷，接著我們在4月下旬見到業績相對回升。」「我認為部分原因是我們能夠在3月底與4月初推出新產品、經濟刺激計畫以及人們在某種程度上有點更習慣這種情況將持續一段時間。」

蘋果尤其受到疫情衝擊。在1月底，蘋果的許多亞洲供應商和製造商因疫情防控而停工，導致產品延後出貨、供應受限。當時蘋果也關閉在中國的全部42家零售店，接著關閉其他地方的零售據點。

蘋果在大中華地區營收上季下滑約7.6億美元，在歐洲、與大中華以外的亞太地區營收成長。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）表示：「在這種艱困時期，我們對於在全球的蘋果團隊與我們事業與財務表現的韌性感到光榮。在我們所有地理區域與所有主要產品類別的已開通裝置數達到新高。」

梅斯特里表示：「我們對未來有信心，將繼續在所有事業領域進行大幅投資。」

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