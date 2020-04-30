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美股早盤跌逾200點 美國已逾3,000萬人因新冠疫情失業
美國股市今（30）日早盤下跌，因為政府再次發布悲慘的失業數據，顯示美國過去六周新增的失業人口已超過3,000萬人。
道瓊工業指數今日早盤下跌250點，或1.02%，標普500指數下跌0.77%，那斯達克指數下跌0.08%。
美國勞工部表示，上周共有384萬名美國民眾首次申請失業給付，過去六周來累積的首次申領人數超過3,000萬人。
另一個造成美股下跌的原因，則是歐洲央行（ECB）已表示，準備擴大其緊急資產購買計畫。部分交易員期待ECB今日稍晚宣布這項動作。
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