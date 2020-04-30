航空業聯各國施壓 不全額退旅費

為紓困航空業者，歐洲多國竟要求歐盟暫停保護消費者法規！歐盟因重視消費者權益，立法規定若班機取消，旅客得獲全額退費。為讓航空公司免於壓力，荷蘭、比利時、法國等12國政府共同簽署聲明，呼籲歐盟暫停該法，但歐盟官員高燕直言，「政府不該協助航空公司壓迫消費者。」

消費者保護法

根據《歐洲新聞台》報導，歐盟數個主要國家為支持航空業度過疫情難關，呼籲歐盟暫停消費者保護法案，以利航空公司用其他方式賠償。

此前，法國航空等公司曾推出現金券等替代方式賠償，但窒礙難行。歐盟因重視消費者權益，立法規定航空公司若取消班機，必須向旅客無條件全額賠償。由荷蘭、比利時、法國、捷克及愛爾蘭等12國政府簽署的共同聲明指出，「新冠肺炎疫情對航空業造成前所未有的影響，呼籲歐盟暫停法規協助紓困。」

然而歐盟運輸委員會委員瓦琳立刻不滿表示：「我不同意這項請求。」她認為，航空公司如果要使用現金券補償消費者，就必須推出更有誠意的方案，而不是要求歐盟取消保護消費者的措施。她說：「消費者有權行使他們的權利，航空公司如果要使用現金以外的方式補償就得更用心增加吸引力。」

盼消費者助力

據《簡單飛行網》報導，世界各國航空陷入極大的財務危機，國際航協統計，歐洲航空業收入銳減至少55%。聯合聲明中寫道：「歐盟必須意識到，現在的當務之急是確保疫情之後各國航空公司還能夠生存，如此才能保障消費者基本的權益。」

歐盟消費者保護協會主席高燕則表示，看過無數家航空公司及旅行業者試圖矇騙消費者，強迫他們接受現金券補償，她說：「我不認為消費者應該再受到政府施壓，以保全航空業者。」目前歐盟執委會面對此請求的態度還不明朗，但歐盟曾強調，「無論疫情有多麼危急，紓困協助都應該基於恪遵法律的前提。」

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