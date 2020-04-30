ECB擴大寬鬆 推出新一輪銀行低利貸款計畫

歐洲央行（ECB）30日維持基準利率與量化寬鬆（QE）計畫規模不變，但向歐元區銀行業者推出新一推長期貸款計畫，以支撐歐元區金融體系的流動性。

ECB宣布，將實施新的一系列「非定向疫情僅及更長期再融資操作（PELTROs），以支撐歐元區金融體系的流動性情況。

ECB說，再融資操作的條件也已進一步放寬，具體而言，從今年6月到明67月的第三輪定向長期再融資操作（TLTRO III）利率，將比同期歐元區主要再融資操作的平均利率低2碼。

歐元區也維持目前的QE規模為7,500億歐元不變，但會提高操作彈性。ECB也維持三大利率於目前水準不變，並表示除非通膨率逼近目標值，否則利率將維持在現有、或更低的水準。