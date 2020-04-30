IEA：新冠疫情 將拖累今年能源需求出現史上最大減幅

國際能源總署（IEA）表示，新冠肺炎疫情預料將重創今年的全球能源需求，預估將下滑6%，為第二次世界大戰以來的最大減幅。

全球約42億人都在居家避疫之際，IEA預期今年的能源需求將下滑6%，為70年來最大的百分比降幅；若以下滑量的絕對數字來看，降幅則是史上最大。

IEA指出，新冠疫情對能源需求所造成的打擊，預料將是2008年金融海嘯的七倍。

IEA在全球能源報告指出：「從絕對數字來看，（能源需求）的降幅前所未有，相當於損失一整個印度的能源需求。」印度是全球第三大能源消費國。

IEA的這項預測，是假設居家避疫和保持社交距離措施將慢慢鬆綁、經濟也隨之逐步恢復，若全球復工的速度更快，能源需求的降幅可能只有3.8%，但若疫情出現第二波爆發，下滑幅度就可能超過6%。

IEA署長畢羅（Fatih Birol）說：「這對整個能源界是歷史性的震撼。在當前這場前所未見的健康和經濟危機下，幾乎所有主要燃料需求的銳減幅度，令人吃驚，尤其是煤炭、石油和天然氣。」

他說：「目前要判定長期衝擊還言之過早，但能源業在安然度過這場危機後，將與過去截然不同。」

IEA表示，今年預料需求唯一會成長的能源來源，是再生能源，因為營運成本低，在許多電力系統也享有優惠待遇。

IEA說，今年第1季再生能源發電量成長3%，占整體電力供給將近28%，高於一年前的26%，預期今年全年發電量將成長5%，全球整體再生能源消費量將提升1%。但這些數字都比新冠疫情爆發前的預測還低。