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再掀新爭論！德國電信與華為加強合作

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新冠疫情給德國經濟帶來的陰影尚未散去，關於如何適當處理與中國網路設備供應商華為之間的關系，又進入了新一輪的爭論。圖／德國之聲中文網
新冠疫情給德國經濟帶來的陰影尚未散去，關於如何適當處理與中國網路設備供應商華為之間的關系，又進入了新一輪的爭論。圖／德國之聲中文網

新冠疫情給德國經濟帶來的陰影尚未散去，關於如何適當處理與中國網路設備供應商華為之間的關系，又進入了新一輪的爭論。德國聯邦政府至今尚未決定究竟是否允許中國技術被應用於德國的5G網路建設。

隨著時間壓力越來越緊迫，作為歐洲最大的電信運營商，德國電信（Deutsche Telekom）終於不願意再等下去。據《商報》（Handelsblatt）援引政府內部消息報道，德國電信已經知會聯邦內政部，將加強與華為之間的合作。此前，德電曾經表示在相關問題上採取保留態度，等待政府抉擇。然而現在情況顯然發生了改變，這家電信巨頭表示將打破自己之前將相關進程暫停的狀態。內政部目前以「批評性」態度審視這一企業決策，但是向德國電信發出的詢問信尚未得到回復。

由於德國大聯合政府內部關於5G網路的電信安全標準始終爭吵不休，無法取得共識，因此德國電信曾經表示，暫時不與華為簽署任何有關供應5G網路設備的合作協議。

然而消費者對於5G網路的呼聲越來越高，各大電信運營商都感覺到任務的緊迫。在疫情陰影尚未散去的德國，5G網路建設才剛剛起步。然而德國電信表示，超過一半的德國民眾希望在今年年底之前就能用上5G網路，這差不多相當於4000萬人口。而競爭對手沃達豐（Vodafone）則宣稱，在年底之前要為1000萬用戶提供5G網路服務。

此前德國電信曾經表示，會利用現有的一些框架性協議，將現有設備通過軟件升級，改建成適用於5G網路的設備。但是隨著上述採購凍結條款的取消，這家電信運營商顯然是想要拋棄原先的束縛，獲得更多行動空間。

根據市場調研公司Strategy Analytics新近發布的一份報告，2020年第一季度5G智能手機的銷量大幅上升。主要原因是市場上支持5G網路技術的智能手機越來越多，其中不乏價格相對優惠的機型。在第一季度售出的5G手機當中，三星仍然以34.4%的分額名列第一，華為及其旗下品牌榮耀則以33.2%的比例緊追其後。這兩大巨頭佔據了整個市場的三分之二。

來自柏林的激烈批評

在柏林政界，德國電信和華為之間的緊密關系引發強烈爭議。「德國電信具有一定的示範效應，因為它的一部分股份是由德國聯邦所持有的」，聯邦議院社民黨外交事務發言人施密特（Nils Schmid）警告道，「德電領導層正在給持股人帶來高昂的風險。」

這一風險在於，如果將來德國政府決定禁止一切華為產品用於5G建設，那麼德國電信就必須將所有華為設備移除，並且自己承擔損失。

據2019年12月路透社援引知情人士報道，德國電信在當時已經計劃將華為作為其5G技術的主要供應商，並且相關談判已經進展到一定程度了。後來迫於政治壓力，德電不得不凍結了談判。

基民盟議員貝恩施蒂爾（Christoph Bernstiel）表示：「我警告德國電信，不要利用新冠疫情之機，偷偷地制造既成事實。」他認為，過去的幾個星期已經證明了，「我們現在就已經對來自中國的供貨產生了巨大依賴性」，而如果「眼睜睜看著自己踏入另一個領域的依賴關系中」，那麼就「過分輕率」了。

關於是否允許華為加入5G網路建設，德國政府已經進行了超過一年的爭吵，始終沒有得出一個結論。外交部和聯邦情報局認為，中國的科技企業不值得信任，如果使用華為設備，存在網路基礎設施成為間諜和破壞工具的風險。而德國總理梅克爾則認為，直接將一家供應商排除在外是錯誤的。曠日持久的爭論導致到現在德國仍然沒有出台有關5G網路安全標準的法律規定。而新冠疫情的爆發又使得相關進程一拖再拖。

不光是5G的問題

然而電信運營商卻不想再等下去了。因為關於華為的爭論還不僅僅涉及5G電信網路，在寬帶網路建設方面，來自中國的技術也廣為應用。德國電信行業協會（VATM）負責人格呂茨納（Jürgen Grützner）認為，德國應該加快網路設施建設的步伐。「所有的電信運營商都使用來自中國的設備--不管是在固定電話網路還是移動通訊領域都是如此。」尤其是華為的產品以較高的品質和優惠的價格顯得格外突出。

除了德電、沃達豐和西班牙電信（Telefónica）這三大巨頭之外，電信運營商中的後起之秀1&1也計劃在德國提供5G網路服務。該公司的董事長維特（Martin Witt）表示，中國的設備供應商在天線技術方面尤為領先。

「很遺憾，中國的供應商在這方面就是領先歐洲供應商一兩年的時間」，維特表示。除了華為和中興這兩家中國科技企業之外，歐洲還有愛立信和諾基亞也提供相應的技術。《商報》獲知的信息顯示，1&1正在和中興就5G網路技術方面的合作進行談判。然而柏林政界遲遲無法就如何應對中國供應商做出抉擇，德國整個電信行業在這方面就只能處於停滯狀態。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 德國 華為 5G

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