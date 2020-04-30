歐元區第1季GDP負成長3.8% 歷來最大萎縮幅度

歐元區第1季國內生產毛額（GDP）負成長3.8%，為有史以來最大萎縮幅度，凸顯為遏止新冠肺炎疫情而實施的封鎖措施，已拖累商業活動，並增添歐洲各國政府採取聯合財政行動的急迫性，預料歐元區GDP數據可能會出現更大萎縮幅度。

彭博資訊報導，歐元區第1季GDP較去年第4季萎縮3.8%，符合經濟學家預期。

從歐元區上季GDP來看，連續七年的經濟擴張可能已戛然而止，且各國在過去一個月持續實施封鎖措施，意味經濟情勢最慘的時刻恐怕仍未到來。

法國上季GDP負成長5.8%，萎縮幅度為1994年有數據以來最深，西班牙上季經濟也萎縮5.2%，凸顯政府祭出的封鎖措施已嚴重衝擊經濟。短短兩周的封鎖措施和限制規定足以使一整季經濟成長化為泡影。

奧地利上季GDP萎縮2.5%，為2008年來最大降幅。債台高築的義大利，預料上季GDP將大幅萎縮。投資人正專注於義大利，因為義大利的財政已相當吃緊。

信評機構惠譽（Fitch）本周意外調降義大利的信評至僅比垃圾級高一級，但在歐洲央行（ECB）的支持下，義大利公債受到的影響有限。