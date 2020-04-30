南非信評被打入更深垃圾級 南非幣今年來重貶23%

信評機構標普全球29日將南非主權債信評等進一步調降至更深的「垃圾級」，理由是擔心新冠病毒疫情將導致南非經濟嚴重下滑。

標普將南非的長期外幣債信評級從BB降至BB-，比投資等級低三級，展望為穩定。標普表示，到2023年，南非的公共債務償債成本將攀升至國內生產毛額（GDP）的6.5%左右。

南非正陷入至少二次大戰以來最長的經濟下滑周期，企業信心跌至逾20年低點，近三分之一的勞動力處於失業狀態。電力供應受限也拖累經濟產值。占南非發電量95%的國營電力公司Eskom定期實施輪流停電，以避免全國電網崩潰。

標普駐倫敦的分析師Ravi Bhatia在報告中表示：「新冠病毒疫情公衛危機將對GDP成長帶來額外、甚至更大幅度的不利因素。」

南非在上月痛失另一家信評機構穆迪給予的投資級信評，為25年來首度被穆迪打入垃圾級。南非幣蘭德今年來對美元貶值23%，在彭博資訊追蹤的主要貨幣中跌幅僅次於巴西里爾。

南非蘭德匯率30日盤中貶值0.24%，報18.2110蘭德兌1美元。

南非財政部對於信評調降發表回應聲明，表示「為了遏止新冠病毒擴散，並確保經濟可穩定復甦，必須做出艱困決定，而且政府企業、勞工與公民社會之間的合作依然重要」。

標普表示，今年南非經濟可能萎縮4.5%。