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伊委兩國相互取暖 美籲抵制航班

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國呼籲加強制裁，但國際組織紛紛呼籲美歐大國放下政治因素，放緩制裁以面對疫情。圖為聯合國秘書長谷特雷斯（Photo by Chatham House on Flickr under C.C License）
美國呼籲加強制裁，但國際組織紛紛呼籲美歐大國放下政治因素，放緩制裁以面對疫情。圖為聯合國秘書長谷特雷斯（Photo by Chatham House on Flickr under C.C License）

美國不爽伊朗委內瑞拉相互取暖，呼籲全球加強制裁！伊朗因為核協議、委內瑞拉則是內部有政爭，並都正受美國制裁中，而美國國務卿龐培歐近日表示，伊朗有航班飛往委內瑞拉，援助防疫物資，他呼籲各國要加強抵制伊朗航班。但是知名人權團體挪威人權理事會、聯合國都呼籲各國，在疫情期間應共體時艱，取消制裁這些國家。

根據《半島電視台》報導，美國近日發現伊朗的馬漢航空有數班航次飛往委內瑞拉，載著許多不明貨物，龐培歐推測，由於馬漢航空也是伊朗過去援助恐怖組織軍火、物資常使用的航空，這些航班應該也是援助委內瑞拉馬杜羅政府的物資。

伊、委陷經濟困境

因此他要求，各國如果注意到伊朗或委內瑞拉的飛機時，要加強攔截或禁止他們進入該國領空。伊朗由於2018年美國退出核協議，遭到美國經濟制裁至今，伊朗的石油賣不出去，也無法與國際進行貿易，經濟已大受影響，又碰到新冠肺炎，更是雪上加霜。

委內瑞拉自從2018年總統大選鬧雙胞總統後，以美國為首的西方國家支持瓜伊多為委內瑞拉正式政府，並對現任的馬杜羅政權進行制裁，委國同樣也是石油大國，石油銷售也受到制裁與低油價影響大幅滑落，加上國內通貨膨脹嚴重、醫療基礎設施落後，讓該國國民在疫情中也陷入水深火熱。

人團籲美歐暫緩制裁

根據《路透社》報導，挪威人權理事會主席艾傑蘭呼籲美歐大國取消對委內瑞拉、伊朗還有敘利亞的制裁，否則這些國家在制裁下無法買到醫療物資、也無法獲得國際援助，加上委、敘因戰亂或政爭因素，國內早已民不聊生，他希望各國能在抗議時期先暫緩制裁。

《麻州菲奇早報》也提到，聯合國秘書長谷特雷斯也不斷呼籲美國，應該思考在疫情期間放緩或是取消制裁。他說，病毒是全人類一起需要面對的危機，不希望因為政治、民族主義等因素阻擋人們共同抗疫的決心。

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伊朗 委內瑞拉 疫情

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