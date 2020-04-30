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馬斯克痛批居家令「法西斯」 祖克伯認為不宜冒然解封

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克29日痛批居家避疫命令「法西斯」、違憲。 美聯社
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克29日痛批居家避疫命令「法西斯」、違憲。 美聯社

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周三（29日）痛批居家避疫命令「法西斯」、違憲，以可怕的方式侵害人們的自由，他說，這是他的個人意見。他也警告特斯拉在舊金山灣區的工廠若不能復工生產，將造成嚴重危機。不過同是矽谷創業富豪的臉書執行長祖克伯，則為禁足令背書，贊同這項管控措施。

馬斯克29日在公司發表財報的視訊會議上，回答分析師公司如何因應新冠疫情的流動性時，藉題發揮提出嚴厲批評。特斯拉位於灣區Fremont市的工廠，是中國上海之外，特斯拉電動車生產的主要據點。

居家避疫令頒布之初，特斯拉主張工廠屬於民生必需事業，堅持繼續生產，當地政府後來不認定其為民生必需產業，勒令停工。工廠所在政府的居家避疫令，最近宣布再延到下個月底。

臉書的總部也在舊金山灣區，不過祖克伯的看法遠在光譜的另一端。同樣是在公司財報的說明視訊會議上，他表達了擔心太早放寬封鎖措施，可能功虧一簣的思維。他認為，疫情比大家想像得要持續更久。封鎖管制措施應該等新感染的人再降到更可能的低點，才鬆綁。如此才能免於疫情再度爆開，為經濟和健康帶來長遠傷害。

特斯拉 疫情 祖克柏

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