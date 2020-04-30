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Fed這回近零利率將維持多久？交易員預期至少三年

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
債券交易員認為，Fed未來三年可能讓利率維持在接近零的水準。（圖／美聯社）
債券交易員認為，Fed未來三年可能讓利率維持在接近零的水準。（圖／美聯社）

聯準會決策會議結束後，債券交易員認為，美國聯準會（Fed）未來三年都可能把利率維持在接近零的水準，短期內不太可能升息，部分人士甚至為Fed可能降息至負利率進行避險。

3個月期的歐洲美元利率期貨合約相對持平，而且直到2023年或2024年都相對持平，代表要到那時候，才有跡象顯示市場將Fed升息的因素納入價格考量。

2022年3月與2023年歐洲美元利率期貨合約的價差反映只可能升息約12.5個基點(半碼)。與此同時，市場也對保護投資人免受美元負利率影響的歐洲美元選擇權感興趣。

Fed主席鮑爾29日表示，決策者「不急著升息」，因為新冠病毒疫情對中期經濟造成可觀的風險，明年也可能受影響。Fed一如預期將利率維持在接近零的水準。

資產管理業者Payden & Rygel首席經濟學家Jeffrey Cleveland表示：「升息就是不在討論範圍內。」

Fed官員對利率路徑指引的處理相當模糊，表示他們會維持基準目標區間接近零，直到有信心經濟能度過近期事件，邁向達成充分就業與價格穩定的目標。

Jeffrey Cleveland表示：「對我而言，鮑爾強調展望有風險，代表復甦將比較可能像是U型而非V型。如果這是事實，那麼經濟可能得花上數年才能恢復至疫情前的經濟產出水準，可能是2023年或之後。」

彭博資訊本月調查的結果顯示，經濟學家預測Fed將維持近零利率長達三年以上的時間。看法的悲觀程度更甚於經濟上一回陷入衰退之時。

在2009年6月上一輪經濟衰退結束時，經濟學家預估的中值是Fed會在2010年第3季把利率從接近零的水準往上調升。然而，Fed直到2015年12月才展開升息。

Fed 疫情 聯準會 鮑爾

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