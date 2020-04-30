亞馬遜買熱像儀防疫 竟向美列黑名單中企採購

3名熟悉內情人士告訴路透社，防疫期間，電子商務龍頭亞馬遜向美國列入黑名單的中國浙江大華公司購入紅外線熱像儀，作為量測員工體溫之用。

大華公司因協助中國拘留和監控維吾爾人與穆斯林，遭美國列入黑名單。

其中一名消息人士說，大華公司本月出貨1500台紅外線熱像儀給亞馬遜（Amazon.com Inc），合約價值接近1000萬美元。另一名消息人士說，來自大華的至少500個系統供亞馬遜在美國使用。

亞馬遜這項採購先前未經披露，由於相關規定僅限制美國政府對黑名單公司授予合約和出口，對民間企業的銷售不在此限，亞馬遜此舉並不違法。

但根據商務部工業暨安全局（Bureau of Industryand Security）網站，美國「認為和列名黑名單實體做任何性質交易都需要注意，並建議美國企業謹慎進行」。

美國食品暨藥物管理局（U.S. Food and DrugAdministration）警告量測體溫裝置短缺，不會禁止在防疫期間使用未經FDA核准的紅外線熱像儀。

亞馬遜婉拒證實向大華採購，僅表示硬體都遵循國家、州與地方法規，量測體溫是為「支持持續在社區提供重要服務的員工健康和安全」。

亞馬遜還說，紅外線熱像儀來自「多家」廠商，但不願說明廠商名稱。這些廠商包括路透社先前報導過的Infrared Cameras Inc，以及亞馬遜旗下全食超市公司（Whole Foods）員工先前看到在用的FLIR。

先前批評過中國新疆政策的聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）表示，大華的器材對企業和美國構成「重大安全風險」。

「這是我們為何必須開始重建美國國內製造能力，結束我們對中國危險過度仰賴的又一個案例。」