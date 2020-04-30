微軟上季營收勁增15% 疫情帶旺Surface筆電和Xbox銷售

微軟（Microsoft）上季銷售與獲利成長且都優於市場預期，財報公布後公司股價在盤後交易上漲2.5%。微軟第1季營運績效佳，主要因為新冠病毒疫情令多數人改為遠距工作，對網路軟體與雲端服務的需求增加。

微軟第1季獲利成長至108億美元，或每股盈餘1.40美元；營收成長15%到350億美元。彭博訪調分析師的平均預期則是每股盈餘1.28美元，營收337億美元。

微軟由於早已聚焦發展雲端業務，企業辦公用軟體也都改以網際網路為基礎。雲端服務產品Azure和一些訂用服務都以網路為本，在人們支出因疫情影響減少之時，相對較能耐受衝擊。

微軟還發現甚至連Windows電腦作業系統軟體以及筆電Surface上季也賣得比預料中的好，這受惠於3月中國大陸的供應鏈緊張已稍緩解，而市場同時間開始增加在家工作需要採購相關電腦設備的需求。因此微軟在疫情中，到目前為止還能繼續繁榮。

Stanford C. Bernstein分析師Mark Moerdler說：「微軟營收結構較不以消費為中心，而且很頻繁地重複產生。因為一旦你去訂用了一項產品服務，你就自然發展出一種要嘛付錢要嘛沒有的心態。」

當然疫情的衝擊還是有的。中國大陸供應鏈中斷代表了微軟無法如計畫時程擴充雲端資料中心，因為欠缺科技裝置和相關零組件。所幸中國目前疫情改善，微軟預計在本季末之前，能夠繼續其推動強化雲端業務的各種投資。