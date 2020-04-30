高通:大陸手機市場幾乎恢復正常 盤後股價勁揚3%

晶片大廠高通（Qualcomm）本季營收與獲利預估優於預期，表示全球最大智慧手機市場中國的需求正接近恢復至正常水準，消息激勵高通盤後股價大漲逾3%。

高通29日表示，預估本季營收44億美元至52億美元，彭博資訊訪調的分析師平均預估為47.7億美元。高通預估，扣除部分項目後，本季每股盈餘將達0.6至0.8美分。

高通執行長莫蘭科夫（Steve Mollenkopf）表示：「如果中國的情況可做為參考，將見到情況會在6月改善。」他說，在中國，智慧手機需求「非常接近正常水準，但結合5G的機款比我們預期來得好」。

高通在截至3月底止的一季營收年比成長4.7%至52億美元，符合該公司財測的中間值，且高於市場預估。淨利下滑29%至4.68億美元，每股盈餘41美分。

高通表示，新冠病毒疫情導致上季手機需求量較先前預期減少約21%，主要是受中國市場影響。高通還警告說，在截至6月底止的一季，較低價手機的出貨量可能會受疫情影響。

高通表示，該公司對本季的財測「是基於假定手機出貨量比原先預期減少約30%」。這一估計是基於在中國見到的經濟回溫速度。

高通是全球5G晶片的領導業者，也擁有許多相關專利，因此最新財報與財測結果為5G網路在全球的推出提供一些線索。高通仍預期今年度5G手機出貨量達1.75億至2.25億支，與先前預估持平。

莫蘭科夫在與分析師的會議中表示：「整體而言，5G正如原訂計畫般進行。」