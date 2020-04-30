臉書第1季營收優於預期 股價盤後大漲10%
臉書（Facebook）周三（29日）公布第1季營收成長18%，顯示在新冠疫情未全面爆發之前，市場的廣告需求強勁。臉書表示，在這個月的前幾周業務狀況仍尚稱穩定，好消息刺激公司股價在盤後交易中大漲約10%。
臉書上季營收177億美元，優於華爾街預期的173億美元；而這一季業績只包括3月冠狀病毒防疫封鎖開始衝擊經濟的一開始少數幾周。
上月24日，Facebook曾發出警告，表示公司的廣告業務正在「走軟」。
臉書周三公布財報時，並未提供財測指引，只說本月首三周的收入與去年同期相比，基本持平。臉書在聲明中指出：「3月時廣告收入一開始有急劇下降，現在我們已經看到了持穩跡象。」
Facebook預測今年的總支出將在520億美元至560億美元之間，比之前預估的540億美元至590億美元少。臉書預期今年收入疲軟，費用仍將增加，這會減少減全年營業利潤率。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言