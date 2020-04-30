臉書第1季營收優於預期 股價盤後大漲10%

臉書（Facebook）周三（29日）公布第1季營收成長18%，顯示在新冠疫情未全面爆發之前，市場的廣告需求強勁。臉書表示，在這個月的前幾周業務狀況仍尚稱穩定，好消息刺激公司股價在盤後交易中大漲約10%。

臉書上季營收177億美元，優於華爾街預期的173億美元；而這一季業績只包括3月冠狀病毒防疫封鎖開始衝擊經濟的一開始少數幾周。

上月24日，Facebook曾發出警告，表示公司的廣告業務正在「走軟」。

臉書周三公布財報時，並未提供財測指引，只說本月首三周的收入與去年同期相比，基本持平。臉書在聲明中指出：「3月時廣告收入一開始有急劇下降，現在我們已經看到了持穩跡象。」

Facebook預測今年的總支出將在520億美元至560億美元之間，比之前預估的540億美元至590億美元少。臉書預期今年收入疲軟，費用仍將增加，這會減少減全年營業利潤率。