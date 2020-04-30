紐約油價強勁回升22%　美國原油庫存增幅低於預期

國際油價29日收盤大漲，因美國公布上周原油庫存增幅低於預期，汽油庫存意外下降，市場期待隨著一些歐洲國家和美國州政府鬆綁防疫封鎖

措施，燃料消費將會回升。國際金價則小幅下跌，反映股市大漲，避險情緒消退。

●國際油價強勁回升

紐約西德州原油6月期貨30日盤初上漲4.9%，報每桶15.8美元，29日收盤暴漲22%，至每桶15.06美元。

西德州原油6月期貨29日收盤上漲10.17%，每桶報22.54美元。

原油價格在本月稍早暴跌，反映防疫措施上路，全球燃油需求銳減約30%。石油輸出國組織與盟國（OPEC+）為緩解日益嚴重的供應過剩，4月中旬同意將削減每日近1,000萬桶。美國頁岩油生產商和石油巨擘也在減產。

美國能源部的能源資訊署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加900萬桶，至5.276億桶，較歷史最高水準低約700萬桶。這一增幅略低路透訪調分析師結果預期的1,060萬桶。

瑞穗銀行期貨業務主管Bob Yawger表示：「原油庫存增幅很大，但沒有過去三周的幅度那麼大。美國原油庫存增幅減緩，延後儲油設施滿載的時間」，「完全進入危機模式的時間已經被延後了一些」。

數據顯示，美國汽油庫存從上周的紀錄高點大幅減少370萬桶，因燃料需求溫和回升抵銷煉油廠產出回升的影響。

過去四周的汽油需求仍較去年同期下滑44%，但庫存下滑意味消費下滑趨勢可能正在趨緩。

●國際金價回跌

金價29日下跌，因市場樂觀看好防疫封鎖措施逐步解除，以及新冠肺炎治療藥物試驗結果傳出佳音。不過在聯準會主席警告經濟中期展望面臨風險後，金價縮減跌幅。

國際黃金現貨29日收盤下跌0.4%，報每英兩1,701.36美元，為連續第三個交易日下跌。美國黃金期貨結算價下跌0.5%，報每英兩1,71 3.40美元。

U.S.Global Investors首席交易員Michael Matousek表示：「美國股市出現冒險情緒…我認為目前金市出現部分獲利了結情況，很多人正在調整部位，為黃金的下一次上漲做準備。」