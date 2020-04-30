美元因風險偏好改善下跌 Fed將用所有工具支撐經濟

美元周三（29日）下跌，這一天美國聯準會（Fed）宣布維持利率不變，並重申將採取一切必要措施支撐經濟的承諾。受冠狀病毒疫情影響，企業停擺，重創美國經濟。

衡量美元兌一籃子貨幣的美元指數（DXY）下跌0.3%至99.565，但保持於周二曾觸及的兩周低點99.44上方。

美元指數在3月下旬攀升至102.99的逾三年高點後，已經下跌超過3%，主要因全球央行推出大規模刺激措施，以保護各國經濟免受新冠病毒大流行的衝擊。

Fed在為期兩天的會議結束後發表聲明指出，「在當前這個充滿挑戰的時期，聯準會致 力於使用所有工具來支撐美國經濟，從而促進充分就業和價格穩定目標。」

在聯準會聲明之前，周三稍早公布的數據顯示，美國上季GDP萎縮4.8%，不過美元對此反應並不大。Western Union Business Solutions資深市場分析師Joe Manimbo說：「我認為這將給抱有V型復甦希望的人潑一盆冷水。這也印證了我的一些擔憂，亦即第2季經濟萎縮可能高達40%。」

另外，吉利德的抗病毒藥物瑞德西韋，經試驗有助於改善早期服用該藥物的新冠病毒感染者症狀，帶來全球各地企業有望更靠近復工階段的樂觀情緒，美元因風險情緒改善而走軟。

被視為全球成長指標的澳幣，周三兌美元跳漲0.83%，報0.6544美元；盤中稍早曾觸及3月10日以來最高點0.6551美元。

歐元兌美元則是上漲0.51%，報1.0873美元；歐洲央行將於今天召開會議。