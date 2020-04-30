特斯拉Ｑ1驚喜獲利但燒光現金　盤後股價仍大漲9%　

電動車大廠特斯拉29日公布首季寫下連續第三季獲利成績，盤後股價大漲9%。不過特斯拉再度耗光現金，自由現金流轉為負數。

特斯拉公布，第1季經調整後淨利2.27億美元，每股盈餘1.24美元，營收約60億美元，優於市場預期。根據Refinitiv訪調分析師的結果，華爾街原先預期特斯拉首季調整後每股虧損36美分，營收59億美元。

特斯拉盤後股價一度大漲9%，報每股871美元，29日收盤漲幅為4%，報每股800.51美元。

然而，特斯拉首季的自由現金流為負8.95億美元，讓這使得該公司先前提出要在2020年維持自由現金流的目標難度提高。

特斯拉也撤回先前的營運狀況指引，表示雖然已讓公司的產能達到2020年可交車50萬輛，但在疫情衝擊下，仍不確定美國廠和供應商能以多快速度提高產量。特斯拉表示，短期的獲利財測「目前是擱置的」，澆熄市場對特斯拉能實現第一個全年獲利的預期。

特斯拉表示：「由於各種廣泛的可能結果，淨利和自由現金流的短期財測可能是不正確的。我們將在第2季財報時重新檢視2020年財測。」

在新車款Model Y跨界休旅車開始交車的一季，特斯拉的汽車毛利率改善至25.5%，為一年半來最高。雖然特斯拉不願重申今年能輕鬆超越50萬輛交車量的預測，但表示相信能在營業利益率與獲利能力上領先業界。