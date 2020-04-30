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台積電ADR周三漲3.26% 溢價大台股開盤看漲

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周三（29日）漲3.26%，跟進美股和費城半導體指數上漲。

台積電ADR收盤漲1.72美元報54.48美元，較台北交易股票溢價拉大為8.97%。費城半導體指數周三漲4.94%。

美股道瓊工業指數29日收盤大漲532.31點，漲幅2.21%，報24,633.86點；標普500指數收漲76.12點，漲幅2.66%，報2,939.51點；那斯達克指數收高306.98點，漲幅3.57%，報8,914.71點。

台灣加權股價指數周三漲156.16點收10,772.22點。台積電漲0.84%，收299.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 66.54 +5.20 65.30 1.89

中華電 CHT 111.36 +1.44 110.00 1.24

台積電 TSM 325.83 +3.26 299.00 8.97

聯電 UMC 15.19 +2.42 15.30 -0.71

台積電 半導體 美股

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