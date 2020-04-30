台積電ADR周三漲3.26% 溢價大台股開盤看漲

俗稱的「瘟疫債券」 再次被「鐵公雞四國」荷蘭、奧地利、芬蘭及德國極力抵制；但即便鷹派如荷蘭總理呂特，最終仍同意了由歐盟出面、向市場籌措1,000億歐元，作爲各成員國的「緊急就業救助金借貸」（SURE），並以「嶄新的財政工具」設立復甦基金，以刺激瘟疫災後的投資重建。但截至目前...

2020-04-30 08:30