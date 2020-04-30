鮑爾警告Q2經濟以空前速度下滑 中期展望面臨風險

美國聯準會29日宣布將基準利率維持在0-0.25%的區間，並重申會利用「所有工具」支撐美國經濟，因為新冠病毒疫情不僅會嚴重拖累短期前景，還對中期展望構成「相當大的風險」。

聯準會主席鮑爾在會後記者會上表示：「第2季經濟活動可能以空前的速度下滑，如果要讓經濟強勁復甦，可能需要我們所有人提供更多支持」。鮑爾呼籲國會議員推出更多財政刺激措施以保護美國經濟。

鮑爾表示，「我們正在竭盡所能」幫助美國家庭和企業渡過這場公衛危機，他說，這次疫情可能會威脅到明年的經濟成長，「我們將繼續使用我們的工具，以確保復甦來臨時盡可能強勁」。

關於資產收購計畫，聯準會使用與上個月類似的措辭，表示將支持讓市場順利運作所需的規模，繼續購買美國公債和房貸擔保證券（MBS），「進而促使貨幣政策有效地傳達至更廣泛的金融環境」。

聯準會上月已推出大量空前的措施以遏止疫情對經濟造成衝擊，美國國會議員也已採取行動，迄今共批准逾3兆美元的紓困法案。

鮑爾在記者會中表示：「這次經濟下滑幅度的深度與廣度是特別不確定的，而且大致將視疫情受控的速度而定。」鮑爾淡化經濟迅速V型復甦的展望，並且指出封鎖措施的嚴重影響已讓經濟陷入「突然停擺」。

鮑爾數次強調靠財政政策提供協助的重要性，並且指出當前並不該讓聯邦赤字相關疑慮阻礙紓困的規模。

鮑爾強調Fed會保持耐心，而且「不急著升息」。

Fed在聲明中也特別提到油價下跌對拖累通膨水準造成的影響。聲明指出，「需求下滑和油價暴跌壓低消費物價通膨」，疫情為「國內外經濟活動造成的干擾嚴重影響金融環境，損害美國家庭和企業的信貸流動」。

聲明內容顯示，「當前持續的公共衛生危機將在短期內嚴重影響經濟活動、就業和通膨，並對中期經濟前景構成相當大的風險」。

Fed表示，預期將維持指標利率目標區間在當前0-0.25%的水平，「直到有信心經濟已度過近期事件，並有望實現充分就業和物價穩定目標」。