美股道瓊大漲532點 新冠藥物試驗令投資人振奮

美國股市大漲作收，道瓊大漲逾532點，標普500指數漲至七周高點，因Google母公司字母的營收優於預期，且治療新冠肺炎藥物的臨床試驗結果令人振奮 ，上述利多消息抵銷美國經濟數據不佳與聯準會警告經濟嚴重受疫情衝擊的消息影響。

道瓊工業指數29日收盤大漲532.31點，漲幅2.21%，報24,633.86點；標普500指數收漲76.12點，漲幅2.66%，報2,939.51點；那斯達克指數收高306.98點，漲幅3.57%，報8,914.71點，只差不到1%，就能收回今年來全部跌幅。

大型科技股領頭上漲，主要因字母公司財報顯示，上季營收年比成長13%，且廣告銷售持穩，股價收盤大漲8.89%。

此外，藥廠吉利德表示，實驗藥物瑞德西韋在治療新冠肺炎方面顯示出令人振奮的療效，能幫助患者加速康復。吉利德股價大漲5.7%。

投資人也無視美國聯準會發出的警告，以及經濟數據顯示美國第1季經濟萎縮。

聯準會結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將基準利率維持在近零水準，聯準會的聲明也指出，「當前持續的公共衛生危機將對中期經濟前景構成相當大的風險」。

聯準會主席鮑爾警告說，本季經濟將以前所未有的速度下滑，但他也說，隨著封鎖限制措施取消，經濟將會反彈，並矢言聯準會將繼續支持經濟復甦。

美國首季國內生產毛額（GDP）經年化後較前季萎縮4.8%，創2008年來最嚴重的萎縮，反映防疫限制措施衝擊經濟，導致美國歷史上最長的經濟擴張告終。

Principal Global Investors全球投資策略師Seema Shah表示：「現階段真正推動市場的因素是任何可能是新冠藥物和疫苗的正面消息，因為這將是重大轉折」，「再加上有關提前解封的消息，帶動市場信心」。

在標普500指數11個類股中，除公用事業股和主要消費品類股外，其餘類股收高，能源股漲幅最大。