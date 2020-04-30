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抗疫療法利多、Fed助陣 美股強升逾2%道瓊上漲532點

記者雷達揪出1968之亂 又是一次官場現形記

抗疫療法利多、Fed助陣 美股強升逾2%道瓊上漲532點

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
美股29日開高走高，道瓊工業指數收漲532點。 美聯社
美股29日開高走高，道瓊工業指數收漲532點。 美聯社

受吉利德科學(Gilead Sciences)可能成功的新冠病毒療法的積極數據推動，股市收漲，而投資人也面對第1季美國經濟活動的急劇下降。

道瓊工業平均指數上漲532.31點或2.21%收2萬4633.86點。史坦普500指數上漲76.12點或2.66%收2939.51點。那斯達克綜合指數上漲306.98點或3.57%。在聯準會(Fed)承諾將利率維持在必要水平後，股指走升。

29日的升幅讓史指本月上漲超過13%，將是1974年來最大單月漲幅。道指4月上漲12.4%，可能成為1987年以來最大單月漲幅。

美國國家過敏和傳染病研究所對吉利德的瑞德西韋藥物研究達到主要終點，提高了人們對新冠病毒療法的期望。吉利德還發布了本身的研究結果，顯示服用瑞德西韋治療該病毒的患者有所改善。吉利德股價收漲5.68%。

美國國家過敏和傳染病研究所所長佛西博士(Dr. Anthony Fauci)說，瑞德西韋在治療該病毒時顯示出「明確的」正面效應。

Verdence Capital Advisors投資組合策略主管霍恩曼(Megan Horneman)表示：「股市常因這類新聞而發生變化。」「如果研發出疫苗，就會有完全不同的經濟復甦；如果研發出療法，經濟復甦就會快一點。」

霍恩曼說：「我們會再觀察幾天，不會因為一日效應就改變投資或任何資產配置。」

財報數據顯示營收成長降幅不及預期，科技鉅子Alphabet股價上漲8.89%，也提振市場人氣。該公司的YouTube廣告營收超出預期。

其他大型科技股也上漲，臉書上漲6.17%，亞馬遜上漲2.53%，而蘋果上漲3.28%。史指科技類股今年來上漲0.3%，收復所有跌幅。

吉利德的利多以及來自Alphabet的強勁上漲抵銷了美國經濟活動急劇下降的消息。美國第1季國內生產總值(GDP)萎縮4.8%，是金融危機以來的最大收縮。

自3月23日創下新冠病毒拋售低點以來，股指就一直飆升。道指上漲超過34%，而史指上漲超過33%。

INTL FCStone美國機構股票主管亞巴西(Yousef Abbasi)說：「市場相信到5月15日至6月1日大部分經濟將重新開放。」他還指出，這波漲幅主要是受到年初被拋售的周期性股票推動。

Fed承諾將利率維持在接近零的水平，並指出只要經濟需要，它將維持其史上最激進的立場。

委員會在會後聲明中說：「持續的公衛危機將在短期內嚴重影響經濟活動、就業和通貨膨脹，並對中期經濟前景構成相當大的風險。」

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)表示，Fed可能需要採取更多措施來維持經濟，並指出Fed「將發揮最大權力做到這一點」。

川普總統在新聞發布會上說，美國將「很快」每天進行500萬例新冠病毒篩檢。但根據Covid Tracking Project的數據，迄今為止，美國單日進行最多篩檢是4月22日的31萬4182次。篩檢不足仍然是許多渴望重新營業的州的障礙。

Fed 瑞德西韋 傳染病 Alphabet

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