Fed如預期按兵不動 誓言持續支撐經濟到底

經濟日報 / 編譯廖玉玲／綜合外電
聯準會（Fed）於台灣時間30日凌晨2時宣布，利率與購債等政策措施皆按兵不動。 路透
聯準會（Fed）於台灣時間30日凌晨2時宣布，利率與購債等政策措施皆按兵不動。 路透

美國聯準會（Fed）於台灣時間30日凌晨2時宣布，聯邦貨幣資金利率維持在0-0.25%的區間，符合市場預期。Fed並宣示，將維持此政策立場一直到確信美國經濟已站穩腳跟。

聯準會在會後聲明中開宗明義就表示，在此充滿挑戰的時刻，將動用其所有工具，支撐美國經濟，達成就業最大化、物價穩定的目標。

聲明中還提到油價大幅下挫與需求走軟，是抑制消費者物價通膨的因素，而目前仍持續不斷的公衛危機，短期內將對經濟活動、就業和通膨造成沈重的壓力，中期來看則對經濟展望帶來相當的風險。

聯準會購買公債等資產以及提供大規模隔夜與附買回協議的作法，也維持不變。

聯準會 通膨

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