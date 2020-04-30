美國有口罩歧視？台灣女生調查揭真相

儘管美國CDC建議美國人戴口罩抗疫，但總統川普還是沒有標準答案，丟給各州自行決定。東西文化差異，造成戴口罩的歧視爭議，身在美國廣告公司的台灣人張毓真納悶「美國人為什麼不戴口罩？」決心展開線上調查，發現口罩缺貨、怕被誤解有病的社會壓力，是美國不普遍戴口罩的兩大主因。

張毓真在美國芝加哥廣告公司負責數位行銷分析，她有被歧視的親身經驗。「當我環顧整個公車車廂，沒有人戴口罩，一名白人看到我，直喊我是中國來的，一直用手摀住嘴巴，甚至試圖用腳踢我」；她不希望異樣眼光的壓力，讓想用口罩自我保護的人權益受損，決定調查美國的亞洲和非亞洲人對口罩的看法，藉此降低歧視與偏見。

第一階段調查在3月12日至19日進行，受訪者是居住在美國的258人，其中包括123個亞洲人和135個非亞洲人，調查結果顯示，76％的亞洲人認為戴口罩是防止感染疫情的有效措施，只有27％的非亞洲人認同，就算手邊有無數個口罩，只有39％的非亞洲人可能會在受限的公共場所戴口罩，亞洲人則有83％會戴上口罩。

●「只有患者需要戴口罩」 東西方認知差異大

張毓真表示，3月底前，她到當地超市，仍只有亞洲人會戴口罩；「只有患者需要戴口罩」是多數人的普遍認知，不戴口罩是擔心被人誤解「有病」。除了這項文化差異，調查還發現60％的非亞洲人不相信口罩有保護作用，大多數非亞洲人認為口罩只能防止散布飛沫，無法有效預防細菌入侵體內。

三月中旬的問卷結果得知， 當美國確診數已經破千，即使是亞洲人，也有高達55%在過去兩周內未戴過口罩，其中72％的亞洲人認為，周遭沒有人戴口罩或害怕被誤解是主要障礙。這樣的憂心其來有自，調查發現在疫情爆發後，非亞洲人對戴口罩的負面觀感從23%增加到41%，包括批評口罩的防疫有效性低、配戴口罩者自私，以及沒有為醫護、防疫人員保留夠用的口罩。

●疫情攀升 美國人戴口罩比率大增

調查顯示，這股社會壓力並非亞洲人獨有，高達1/3的非亞洲人坦承害怕被誤解，而有戴口罩的障礙。至於口罩歧視，雖然是多數亞洲人的擔心，但結果顯示近半的非亞洲人表示「我不戴口罩，不代表不能接受身邊戴口罩的人」。

張毓真認為，戴不戴口罩取決於文化、社會壓力和政府政策的差異，很難說誰對誰錯，「我們唯一能做的就是減少相互之間的誤解和歧視行為，尊重彼此的選擇，並致力於保護自身健康。」

第二波調查在3月28日至4月12日持續進行，當時美國確診及死亡病例不斷攀升至全球之冠，政府已建議民眾要設法遮住口鼻，調查顯示，口罩政策改變後，調查前的2周內，40％的美國人戴了口罩，雖然比率不高，但跟前期的5％相較已有大幅成長。越來越多非亞洲人願意在公共場合戴口罩，且認為戴口罩是明智的行為，行為改變雖然快速，但大多數美國人還是不普遍戴口罩。

張毓真表示，從調查結果顯示，口罩缺貨和怕被誤解的社會壓力，仍是美國人不戴口罩的主因，且他們戴口罩的主要理由是為了保護他人，不是防止自己被別人傳染，和台灣、亞洲將口罩當成自我健康的護身符差很大。

同樣來自台灣的蔡博安也受到美國當地的口罩文化衝擊，他在美國伊利諾大學芝加哥分校物理治療研究所就讀，並在學校附設的醫院實習，同事都是美國人，疫情發展初始，儘管已有確診案例，醫院同事仍都沒戴口罩。

●戴口罩增加同僚不信任感 台灣人也不敢戴

蔡博安嘗試戴過幾次口罩，但被患者及同事懷疑「你生病了」，因為不信任感增加，後來他也不敢戴口罩，直到疫情變得嚴重，醫院才開始禁止訪客，並規定要戴口罩、量體溫。

蔡博安說，因為疫情發展，學校提前結束實習課程，改成線上上課，並取消畢業典禮，工作變得很難找，許多原本開缺的職務都暫停，或延長到職日，伊利諾州呼籲大家待在家裡，但還是可以出去運動、遛狗，禁令並不強硬。

蔡博安也分享在美國疫情下的生活，在美國經常看到民眾戴手套，相較於口罩，美國人更相信接觸會造成疫情傳染，因此他們更相信手套，戴著手套去買菜讓他們感到放心。

因為不能外出，大家有更多自己的時間，張毓真買了電子琴、學畫畫，減少外食讓她廚藝大幅精進，「我有一位熱愛運動的朋友，因為外面太冷，加上大樓的健身房都因疫情關閉，只好在家繞著客廳跑了8公里。」 許多想要減肥的友人都成功減重。

她跟朋友、同事每周相約視訊跳舞、視訊共餐，在當地用視訊有很多創意做法，例如一群不認識的人舉辦線上讀書會、透過視訊在家喝酒聚會，近一個月芝加哥每天晚上八點會有窗台活動，大家同一時間在窗台閃燈、高歌、大叫，抒發在家避疫的壓力。