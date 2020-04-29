同是天涯淪落人 福斯戴姆勒福特上季財報慘本季淡

德國兩大車廠戴姆勒（Daimler）、福斯汽車（Volkswagon）上季獲利、營收和新車銷售皆銳減，凸顯工廠為遏止疫情而停工對汽車製造業造成的衝擊。美國的福特汽車（Ford）上季虧損20億美元，預料本季虧損可能擴大至50億美元以上。

受新冠肺炎疫情衝擊，德國汽車業者將歐洲、美國和中國大陸的工廠關閉數周，賓士母公司戴姆勒和福斯汽車第1季稅前盈餘雙雙大跌逾80%。

戴姆勒上季淨利下滑至9,400萬歐元，低於去年同期的21億歐元。以銷售計為全球最大汽車業者的福斯公司，上季淨利下滑至4.05億歐元，上季產量也減少25%至略低於200萬輛車。

福斯29日表示，政府的防疫措施打亂供需，將導致今年營業利益「嚴重」下降，但藉由努力控制支出，仍可維持獲利。

福特則說，第1季虧損20億美元，預期本季虧損可能超過50億美元，比前一季多一倍有餘，但該公司強調，無論這場危機是否持續到年底，仍握有足夠的現金。

歐美的疫情在2月和3月升溫，但在全世界最大汽車銷售市場的中國大陸，疫情有開始降溫的趨勢。戴姆勒和福斯等汽車業者的大陸車廠已陸續復工，產量也開始逐漸回升，但新車需求和產量都仍遠低於去年同期的水準。