富國銀行：疫情攪局 油價與新興貨幣的關聯性降低

根據歷史經驗，油價暴跌幾乎意味新興市場貨幣將重貶；如今，油價對新興市場貨幣的影響正在持續消退。

在彭博分析的25國新興貨幣中，16國貨幣表現相較於布蘭特原油的走勢逼近至少15年新高。在所有新興貨幣中，只有兩國貨幣與布蘭特原油的相關係數高於0.3，顯示油價走勢對新興貨幣的影響甚小。

油價對新興市場的傳統影響正在崩解，顯示新興貨幣的走勢主要取決於新冠肺炎疫情期間的經濟展望，並且將油價暴跌視為特殊的個別因素。一旦疫情降溫和各國取消封鎖措施，即使油價緩慢回應，新興貨幣也將反彈。

富國銀行（Wells Fargo）貨幣策略師麥基納認為，新興貨幣的走勢較符合市場信心和新興市場的股市表現，而非對油價亦步亦趨。「若疫情在未來幾個月受到控制，加上經濟強勁復甦，預估新興經濟體的匯市表現將優於油價走勢。」

新興市場貨幣的這種韌性 ，可能也使實施聯繫匯率或嚴密官制匯率的沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國（UAE）以及奈及利亞等國鬆一口氣，因為新興市場貨幣在油價崩跌之際相對抗跌，為這些國家提供一些喘息空間。