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美股道瓊開盤上漲450點 吉利德捎來新冠肺炎藥物利多

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美股開盤上漲，道瓊指數一度上漲450點。路透
美股開盤上漲，道瓊指數一度上漲450點。路透

美股三大指數29日全面開高，道瓊工業指數一開盤便漲約1.85％或450點，主因美國藥廠吉利德（Gilead）宣布新冠肺炎藥物瑞德西韋的實驗出現正面數據；投資人也正密切關注美國聯準會（Fed）定於美東時間29日下午2點（台灣時間30日凌晨2點）公布的利率政策，市場普遍預期Fed將按兵不動。

標普500指數早盤上漲2%，那斯達克指數漲2.1％。

美國藥廠吉利德29日表示，旗下新冠肺炎藥物瑞德西韋的實驗出現正面數據，已達成主要的評估指標。吉利德說，這項實驗由美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）進行，更多的細節與數據隨後將由NIAID公布。

此外，字母公司（Alphabet）上季營收成長減幅遠低於預期，也捎來利多，激勵投資人信心，早盤漲8%；該公司旗下YouTube廣告營收也優於預期。

摩根士丹利投資管理公司分析師Jim Caron表示，在疫情完全結束前，看似Fed不會升息。

同日公布的美國第1季國內生產毛額（GDP），萎縮4.8%，遠不如分析師預期的萎縮3.5%，為2009年大衰退以來最差，且象徵經濟衰退的開端。

新冠肺炎 Fed

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