特斯拉財報會前網上徵求提問 問最多的竟無關新冠疫情

特斯拉將在29日美股盤後發布第1季財報，為此該公司先在網站上向廣大股東徵求問題，但沒想到股東們最關心的，竟然不是近來引起最多討論的新冠疫情影響問題。

為了29日稍晚的財報會，特斯拉透過網站向股東募集問題，股東們除了可以發問外，也可以對其他股東的問題「按讚」，獲得最多讚的問題，將能在財報會上獲得包括執行長馬斯克在內的特斯拉主管回答。

而在該網站上獲得最多讚的前50個問題中，只有四個問題是有關新冠疫情：一名投資人問，特斯拉將會對美國工廠的員工提供什麼防護措施；另一名股東則問，特斯拉是否計劃進軍因為疫情而需求暴增的生鮮外送市場。

目前按讚最多的散戶投資人問題是：馬斯克是否會在未來五到10年繼續堅持複合年成長率50%的目標，或是會認為40%比較符合實際。許多機構投資人預期特斯拉的複合年成長率將達到約20%。

據Refinitiv，分析師預估，特斯拉至3月底止的第1季營收將躍增30%至59億美元。特斯拉4月初公布的第1季交車量非常亮眼，相較下，其他美國車廠則在同一時間因為新冠疫情而面臨銷售下滑。