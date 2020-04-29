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疫情衝擊 波音、空巴準備減產裁員一起來
美歐兩大飛機製造商波音、空中巴士同於29日公布財報，受新冠肺炎疫情衝擊，波音公司（Boeing）上季再度虧損，並宣布將裁撤約10%人力；空巴則說上季狂燒87億美元現金，並稱目前減產、裁員逾6,000人的作法可能「只是個開始」。
波音上季經調整後虧損17億美元或每股虧損1.7美元，不如去年同期的盈利199億美元或每股盈餘3.16美元。
全球旅遊需求下滑之際，波音公司進一步減產787「夢幻客機」（787 Dreamliner）；該公司連續兩季虧損，但表示有信心取的足夠的流動性支撐營運，盤前股價一度上漲5.4%。
美中貿易戰已導致787客機的需求消退，新冠疫情讓波音更難以維持這款客機的生產。在737 Max仍遭禁航期間，787客機是波音的主要現金收入來源。
空中巴士執行長傅里（Guillaume Faury）則示警，航空產業正面臨「目前已知最嚴重的危機」，3月時交機數量遽減的狀況，本季可能進一步惡化；對於如何減產、裁員已撐過疫情，預計6月時可以有較明確的評估。
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