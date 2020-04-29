越南4月通膨增速 半年來最慢

最新數據顯示，越南4月通膨率放緩，為六個月來最慢增速。越南4月起實施嚴格的防疫措施，使交通運輸活動停擺、燃料需求銳減，在通膨率走緩下，將給央行更多空間實施寬鬆政策。

越南統計總局29日公布，越南4月消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升2.93%，但年增率較3月的4.87%下滑，增速是去年11月以來最慢。上月運輸通膨比3月下降14%。

另外，4月出口比去年同期萎縮3.5%，至197億美元，進口則下滑2.3%，至204億美元。

越南投資發展銀行首席經濟學家瑾文力（Can Van Luc，音譯）表示：「通膨率放緩將給央行一些行動空間，像是刺激經濟的小規模降息。」