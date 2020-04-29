鈔票不是人人能印 新興國仿效富國QE 恐引發金融崩潰

自2008年金融危機以來，富裕國家常以央行購買政府公債的方式提振經濟成長；如今，一些新興經濟體為了應對新冠肺炎疫情，開始仿效這種政策，但經濟學家警告，新興國家若也一味跟進，採取量化寬鬆（QE），大舉「印鈔票」的做法，可能嚇退外資，並引發通膨竄升的風險。

彭博行業研究的資料顯示，今年2月以來約有13個新興市場的央行已開始購買公債，或考慮這麼做；在貨幣較脆弱、資本曾外逃的國家，這種政策卻會帶來額外風險。

各國央行嘗試穩定動盪的金融市場，這些行動也是支援政府擴大各種公共支出，以保護民眾和企業抵禦疫情衝擊。一些如印尼等央行直接購買主權債，這種做法甚至比大多數先進經濟體更進一步。

新興經濟體通常仰賴短期外資，如果在金融系統內挹注大量新創造的現金，將面臨嚇跑外資、推升通膨的危機。

今年以來，新興經濟體的資本外逃已超越2008年全球金融危機時的規模，一些國家的貨幣已貶值逾20%，包括巴西里爾、墨西哥披索。這種狀況會導致政府和企業更難償還與美元掛勾的債務。

這種風險，簡單來說就是這些國家嘗試遏制經濟崩潰之際，卻引發金融崩潰。

馬來亞銀行金英證券研究（Maybank Kim Eng Research Pte.）資深經濟學家蔡學敏（Chua Hak Bin）表示：「隨著新冠疫情升溫、衰退加劇，我們預期會有許多新興市場卸下財政束縛；他們把財政赤字貨幣化，將面臨貨幣出現巨大賣壓的風險，足以引發更嚴重的危機，因為他們仰賴外部和外匯資金。」