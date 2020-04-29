食品業巨頭主管：疫情將永遠改變美國人的飲食習慣

美國肉品供應大廠嘉吉公司（Cargill）說，迫使民眾待在家中的新冠肺炎疫情，將永久改變美國人的飲食方式。

彭博資訊報導，嘉吉執行長麥克倫蘭說，一旦從紐約至洛杉磯等地的封鎖解除後，許多關門的餐廳將無法重新開張，這個食品市場的市占將被零售業奪走，隨著消費者轉向生鮮超市囤積從肉類到麵粉、衛生紙等民生必需品，提振了沃爾瑪等零售業者的業績。

嘉吉並認為，因為在家用餐的食物份量比餐廳小，食量也會跟著減少，而且吃得食物也更健康。餐廳供應的份量不僅較大，還添加更多植物油、奶油及起司。

在此同時，新冠肺炎疫情也擾亂全美供應鏈，導致數家肉品加工廠關閉。雖然全美最大肉品包裝商泰森食品與史密斯菲爾食品都已警告肉品將短缺、供應鏈將斷鏈，但嘉吉持不同看法。

麥克倫蘭說：「食品供應鏈正承受壓力，而許多供應鏈正因目前局勢而受壓。食品業與食品供應鏈具有韌性，我認為，每天在這些產業工作的從業人員具有韌性。我認為產業正承受壓力，但並未斷鏈。」