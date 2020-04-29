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調查：富有投資人想在股市再跌一波才要進場

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
在疫情環伺之際，投資人大多擁抱現金，正所謂「現金為王」。路透
在疫情環伺之際，投資人大多擁抱現金，正所謂「現金為王」。路透

最新調查顯示，由於擔憂疫情對全球經濟的衝擊，絕大多數全世界最富有的投資人正在等股市進一步下跌後再進場買股。

瑞銀全球財富管理公司的調查顯示，在可投資資產價值或年收入至少100萬美元的投資人和企業主中，有多達61%想等股市再跌5%至20%才會進場買股票；23%表示現在已是進場良機；約16%的人認為現在是熊市，不宜大舉進場。

UBS在4月的調查顯示，60%的受訪者認為全球經濟可能在未來12個月內衰退，反映高淨值的散戶對風險資產謹慎態度。不過，他們對股市長期展望還是相當樂觀。

主要經濟體為遏止疫情而實施的全面封鎖，已迫使企業停止營運與拖累需求，並使今年經濟衰退的機率大幅升高。雖然股市已從3月低點回漲逾20%，但仍遠低於今年的高點。防禦類股帶領這波反彈，一些人認為是這是空頭徵兆；美國銀行（BofA）4月調查顯示，目前的現金部位是911恐怖攻擊以來的最高。

疫情 恐怖攻擊

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