高盛看好「麥片股」 掌握歐股下一輪市場周期

美股五大科技股「FAANG」（臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix和Google母公司Alphabet）向來受到投資人青睞，但高盛集團策略師表示，歐股下一輪市場周期中，能夠締造好表現的是幾家資產負債表強勁、成長較穩定以及股利較佳的公司，並為他們冠上「麥片股」（GRANOLAS）之名。

高盛策略師所稱的「麥片股」，包括葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）、羅氏（Roche）、艾司摩爾（ASML）、雀巢（Nestle）、諾華（Novartis）、諾和諾德（Novo Nordisk）、萊雅（ L’Oreal）、路易威登集團（LVMH）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、思愛普（SAP）、賽諾菲（Sanoﬁ）。

以歐本海默（Peter Oppenheimer）為首的高盛策略師表示，股市下一個階段（無論會否變成強勁牛市）不太可能由成長股推動，引領下一輪股市周期的公司，是那些能夠創造獲利成長、持續發放股利，以及資產負債表強勁的企業。

高盛28日發布的報告指出：「科技股仍可能是美股的長期贏家，但在歐洲，前景較好的是結構性較強勁和穩定的產業，例如醫療保健、消費必需品和科技等公司。」

策略師指出，這些「麥片股」的表現未必全部都能勝過大盤，但這些公司在獲利成長和穩定性的表現出色，且股利殖利率是「具有吸引力」的2%至2.5%。