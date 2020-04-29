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269旅軍官輕生「手心緊握人名」 陸軍證實：3軍官停職調查

百事可樂副業翻紅 財報大勝可口可樂

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

除了賣可樂也發展甜點副業，百事可樂第一季獲利表現大勝可口可樂！百事可樂近日公布第一季財報，許多指標都還呈現正成長，相較之下，可口可樂減少將近一半的飲料銷售業務。分析認為，百事可樂因為有發展點心，如洋芋片、鬆餅糖漿等，這些商品在疫情期間需求大增，成為百事獲利的關鍵。

根據《雅虎財經》報導，飲料業近日陸續公布財報，由於疫情影響，許多民眾會囤積飲料，讓這些公司的財報都比華爾街預期的都還要好，幾乎每家公司的銷售額都有增加。不過其中表現最亮眼的就屬百事可樂公司，不只淨營收比外界預估高了7億美金，許多象徵公司營運成長的指標都呈現正成長。

百事公司的財務長強森受訪時表示，其實除了囤積物資以外，由於在家吃早餐的民眾比例上升，人們比以前吃更多美式鬆餅，使他們鬆餅糖漿的銷售便大幅成長。另外，人們在家工作的比例也變高，因此對甜食的需求增加，公司旗下的樂事洋芋片也跟著熱銷，而且民眾喜歡囤積垃圾食物，以度過漫長的隔離期。

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疫情 可口可樂

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