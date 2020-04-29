快訊

從少女租到當阿嬤 保險箱有啥「一生相守」的魔力

大病初癒再獲好消息！英相強生未婚妻生了 母子均安

本周Fed決策會議 五大看點一文掌握！

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
聯準會主席鮑威爾。路透
聯準會主席鮑威爾。路透

美國聯準會（Fed）28日、29日召開決策會議，倫敦金融時報帶您一次掌握本次會議的五大看點：

●聯準會主席鮑爾是否仍看好下半年經濟回溫？

鮑爾3月26日接受美國NBC節目訪問時表示，第2季經濟產值可能大幅下滑，但在下半年反彈回升。

雖然Fed要到6月才會發布正式的經濟預測，但金融市場將關注，鮑爾是否仍預期經濟可望在下半年回溫，畢竟過去幾周來油價崩跌，疫情也對經濟帶來其他影響。此外，鮑爾曾說，在重啟經濟前須控制疫情。因此，外界將聚焦鮑爾對經濟的最新評估。

●是否會有新的利率指引？

鮑爾目前已排除負利率的可能性，並表示負利率將不適用於美國，所以當前的問題是，Fed是否會強調並重申這項樣的說法。雖然難以寄望Fed會給出相當明確的前瞻指引，例如，指出在一定的失業率和通膨水準下維持近零利率零利率，但任何朝此方向貼近的行動，或暗示內部曾討論過這個議題，都是很重要的。

部分經濟學者認為，Fed會調整目前0.10%的超額準備金利率，但那只會是技術性調整，而非改變政策。

●干預措施將會趨緩嗎？

Fed在3月23日承諾無限量買進美國公債與房貸擔保證券（MBS），此後數周平均每日買進750億美元美國公債，但接下來已減緩購債步調。

投資人想進一步知道Fed的態度。Fed已暗示會根據市場情況調整計畫，所以只要疫情持續肆虐，很少投資人認為Fed會撒手不管。

巴克萊銀行美國首席經濟研究員蓋彭（Michael Gapen）表示，「Fed正在減少購債，因為市場功能已好轉」，「如果市場功能惡化，他們會重新加速購債」。

●信貸計畫會有任何調整嗎？

Fed本周擴大市政債流動機制，但投資人預期本次會議不會額外更動任何已提出的計畫。他們反而認為Fed將聚焦於讓當前的機制上路運作，因為目前僅有少數計畫投入運作。

經濟研究顧問公司凱投宏觀（Capital Economics）資深美國經濟學者亨特（Andrew Hunter）認為，本次會議是Fed有機會對迄今推出的措施進行評估，而不會推出額外的支持措施。

●Fed會對國會釋出訊息嗎？

Fed官員始終認為，在經濟困窘時期，財政措施與貨幣政策要雙管齊下，而且Fed已多次向國會領袖和白宮表明這樣的立場。

不過，既然國會已通過總規模逾3兆美元的多套刺激措施，Fed可能面臨更棘手的問題。政府勢必會推出更多財政政策支援，但危機時代不斷擴大的支出，也會引發美國財政狀況的相關疑慮，這也是鮑爾可能要解決的問題。

Fed 鮑爾

延伸閱讀

MLB／停賽也沒閒著 鮑爾貼兒時照酸太空人

NBA／鮑爾讚威廉森怪物表現：沒和這類型球員打過球

金價1,752美元 攀七年新高

鮑爾喊話 強力復甦美經濟

相關新聞

本周Fed決策會議 五大看點一文掌握！

美國聯準會（Fed）28日、29日召開決策會議，倫敦金融時報帶您一次掌握本次會議的五大看點：

茶葉要漲價了！被禁足的人狂喝 茶園卻沒人採茶

路透報導，新冠病毒疫情罕見地打亂了一向四平八穩的全球茶葉市場，被禁足的人在家裡狂喝茶，雖然提高了這種以增強免疫力聞名的飲...

沙國第一季受石油收入縮水影響 呈91億美元預算赤字

沙烏地阿拉伯周三（29日）公布第一季預算赤字為341.07億里亞爾（90.9億美元）。新冠肺炎疫情對石油收入造成雙重嚴重...

谷歌母公司3月廣告驟降 首季營收仍優預期

Google母公司字母公司（Alphabet）28日盤後公布第一季財報，儘管受到新冠肺炎疫情衝擊，營收優於預期。

英航將裁員1.2萬人 求能度過新冠病毒危機

英國航空（British Airways）宣布將最多裁員1.2萬人，大約是30%的人力，以期度過航空業面臨的空前危機。航...

Alphabet第1季營收強勁 一分鐘掌握5重點

Alphabet 第1季營收優於預期，在新冠病毒疫情衝擊Google客戶之前的兩個月，廣告需求尚高。整理這個Google...

標普500指數終止兩連漲 大型科技股重挫拖累那斯達克

大型科技股重挫，拖累美股三大指數收低，因消費者信心崩潰，更多公司撤銷財測，投資人出脫最近領漲的成長股。

科技股大跌影響 美股開高走低、道瓊收跌32點

雖對各州重啟經濟前景樂觀，但在大型科技股掣肘下，股指尾盤收跌。道瓊工業平均指數下跌32.23點或0.13%收2萬4101.55點，終止連4漲走勢。史坦普500指數下跌15.09點或0.52%收2863.39點。那斯達克指數下跌122.43點或1.4%收8607.73點。盤中三大股指均上揚逾1%。

對陸出口新限制 美阻陸軍方取得半導體設備

川普政府正在緊縮出口管制限制，賦予商務部更大權力以阻止半導體、航太及其他工業的美國商品與技術出口海外，以防中國大陸等國家取得美國的先進武器、軍用飛機或監視技術來強化其軍力 。

美歐解封定調 經濟重啟有影

隨著美歐地區的新冠肺炎疫情趨緩，各國政府的政策方向都已定調為鬆綁管制，並陸續發布重啟經濟的計畫，但仍維持謹慎開放態度。

抗疫有成 韓、澳、紐幣大漲

南韓、澳洲、紐西蘭等國有效圍堵新冠肺炎疫情，已逐步重啟經濟活動，投資人對這些國家的信心隨之提振，進而帶動這些國家的貨幣匯率大幅升值，其中韓元較三月初低點勁升約百分之五，澳幣的升幅更超過百分之十一。

多空交戰 原油期大洗三溫暖

美國西德州原油6月期貨劇烈震盪、先是一度崩跌逾20%、逼近每桶10美元防線，之後由黑翻紅，主因石油基金生怕6月期貨價格也跌為負值，紛紛拋出6月期貨多單、轉買7月多單，但之後吸引看好各國鬆綁封鎖措施有利需求的投資人，進場逢低承接。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。