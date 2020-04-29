本周Fed決策會議 五大看點一文掌握！

美國聯準會（Fed）28日、29日召開決策會議，倫敦金融時報帶您一次掌握本次會議的五大看點：

鮑爾3月26日接受美國NBC節目訪問時表示，第2季經濟產值可能大幅下滑，但在下半年反彈回升。

雖然Fed要到6月才會發布正式的經濟預測，但金融市場將關注，鮑爾是否仍預期經濟可望在下半年回溫，畢竟過去幾周來油價崩跌，疫情也對經濟帶來其他影響。此外，鮑爾曾說，在重啟經濟前須控制疫情。因此，外界將聚焦鮑爾對經濟的最新評估。

●是否會有新的利率指引？

鮑爾目前已排除負利率的可能性，並表示負利率將不適用於美國，所以當前的問題是，Fed是否會強調並重申這項樣的說法。雖然難以寄望Fed會給出相當明確的前瞻指引，例如，指出在一定的失業率和通膨水準下維持近零利率零利率，但任何朝此方向貼近的行動，或暗示內部曾討論過這個議題，都是很重要的。

部分經濟學者認為，Fed會調整目前0.10%的超額準備金利率，但那只會是技術性調整，而非改變政策。

●干預措施將會趨緩嗎？

Fed在3月23日承諾無限量買進美國公債與房貸擔保證券（MBS），此後數周平均每日買進750億美元美國公債，但接下來已減緩購債步調。

投資人想進一步知道Fed的態度。Fed已暗示會根據市場情況調整計畫，所以只要疫情持續肆虐，很少投資人認為Fed會撒手不管。

巴克萊銀行美國首席經濟研究員蓋彭（Michael Gapen）表示，「Fed正在減少購債，因為市場功能已好轉」，「如果市場功能惡化，他們會重新加速購債」。

●信貸計畫會有任何調整嗎？

Fed本周擴大市政債流動機制，但投資人預期本次會議不會額外更動任何已提出的計畫。他們反而認為Fed將聚焦於讓當前的機制上路運作，因為目前僅有少數計畫投入運作。

經濟研究顧問公司凱投宏觀（Capital Economics）資深美國經濟學者亨特（Andrew Hunter）認為，本次會議是Fed有機會對迄今推出的措施進行評估，而不會推出額外的支持措施。

●Fed會對國會釋出訊息嗎？

Fed官員始終認為，在經濟困窘時期，財政措施與貨幣政策要雙管齊下，而且Fed已多次向國會領袖和白宮表明這樣的立場。

不過，既然國會已通過總規模逾3兆美元的多套刺激措施，Fed可能面臨更棘手的問題。政府勢必會推出更多財政政策支援，但危機時代不斷擴大的支出，也會引發美國財政狀況的相關疑慮，這也是鮑爾可能要解決的問題。