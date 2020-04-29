紐約疫情肆虐 州長：這兩大惡夢糾纏著我

美國新冠肺炎疫情重災區紐約州的州長郭謨表示，疫情大流行爆發後，他經常夜不成眠，但兩個惡夢尤其揮之不去。

郭謨28日在每日疫情簡報記者會上表示，其中一個惡夢是，「我發布命令做不得不做的事，但1,900萬名紐約客的回應是：『這說服不了我，我不會照辦。』我不記得什麼時候政府對個人生活造成比這更大的干擾。紐約市民會不會埋怨：『太過分了，反應過度，這是政治操作。』」

他說：「我的第二個惡夢是：不可或缺的勞工萬一沒現身怎麼辦？」他指出，疫情爆發後，總得要有食物，還是得有大眾運輸，電燈也得亮，垃圾要有人收，醫療必須照常運作。「萬一我對外溝通有效，效力強到這些必要勞工說：『如果人人都待在家裡，我也要待在家裡。』那該怎麼辦？」

結果，這些人挺身而出了。郭謨說：「他們現身了，出自於榮譽感，出自於價值觀，出自於高尚的人格。他們展現心靈尊嚴以及人格力量。」

截至28日止，美國有100萬4,908個新冠肺炎確診病例，死亡病例逾5.78萬人，其中紐約市就占17,682例。

郭謨說：「我們希望重新開放，但希望在不會有更多人感染或醫院體系不勝負荷的情況下重啟。政府的職責不是大放厥辭對哲學或政治見解夸夸而談，政府是要為民眾服務。」他表示，不會受抗議行動影響，且美國疾病管制中心（CDC）已制定各州重啟的綱領。