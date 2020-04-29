茶葉要漲價了！被禁足的人狂喝 茶園卻沒人採茶

路透報導，新冠病毒疫情罕見地打亂了一向四平八穩的全球茶葉市場，被禁足的人在家裡狂喝茶，雖然提高了這種以增強免疫力聞名的飲品需求，但封城令也讓採茶人無法工作，掐住了茶葉的供應。

中國、印度、肯亞、斯里蘭卡和越南等五國占了全球茶業出口的82%，但為了遏止新冠病毒疫情所採取的嚴格限制行動措施，已擾亂了重要的採茶季，部分貨運延後大約一個月，引起價格大漲。

採茶工人減少了，加上上個月的氣溫比正常情況低，預期最大生產國中國今年的產量會減少，第二大生產國印度和斯里蘭卡的產量也會受到勞工和天氣問題的影響。

印度茶葉委員會主席貝茲巴魯雅表示，封城令起初迫使茶園在採收季開始時暫停採茶，這是最珍貴的頭採茶，之後以一半的人力採茶，因此印度2020年的產量可能大減1.2億公斤，或9%。

國際茶葉委員會估計印度2020年的出口將下滑7%。

印度商務部和茶業中間商表示，印度3月的出口大減34%，斯里蘭卡幾乎腰斬。

前景光明的是肯亞，這個全球最大出口國自3月以來的採收僅受到最低程度的干擾，而且根據國際茶葉委員會，也許可以看到今年國內產出增加15%。

越南的產量也預期大致不受影響，但越南是相對較小的角色。

不過，進口商已開始感受到南亞供應下滑的軋痛。