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沙國第一季受石油收入縮水影響 呈91億美元預算赤字

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
沙烏地阿拉伯第一季預算因石油營收減少，出現近91億美元赤字。圖為沙國油槽。路透
沙烏地阿拉伯第一季預算因石油營收減少，出現近91億美元赤字。圖為沙國油槽。路透

沙烏地阿拉伯周三（29日）公布第一季預算赤字為341.07億里亞爾（90.9億美元）。新冠肺炎疫情對石油收入造成雙重嚴重打擊，全球油價和需求下跌，但供應過剩。

2019年第一季大約有70.4億美元盈餘，情況逆轉。

沙國試圖將依賴石油的經濟多元化，預估今年的赤字為1870億里亞爾，相當國內生產毛額6.4%，比去年的1310億里亞爾大幅增加。

財政部在網站發表的新聞稿表示，第一季總收入1920.72億里亞爾，與去年同期相較下降22%。

同時期石油營收下跌24%至1287.71億里亞爾，主要是受到新冠肺炎疫情癱瘓全球大部分經濟影響，導致全球原油需求和價格下降。

石油輸出國家組織（OPEC）以及包括俄羅斯在內的其他主要石油生產國，同意在5月至6月每天減產約1000萬桶石油或全球石油產量10%，以求平衡市場。

新冠肺炎 疫情

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