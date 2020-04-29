研調機構：iPhone上季在印度出貨量年比成長79％

蘋果公司試圖在印度提高銷量的努力日益取得進展，根據研調機構的資料，iPhone第1季在印度銷售比去年同期成長79%，同時在超高階智慧手機領域取得龍頭地位。

對蘋果而言，印度是個重要的新興市場，希望在這塊由平價手機主導的市場取得一席之地。

根據研調業者Counterpoint Research的資料，印度整體智慧手機出貨量第1季比去年同期僅成長4%，達3,100萬支。1、2月出貨成長，但新冠病毒疫情導致3月出貨量下滑19%。

印度手機銷量下滑的情況可能會延續更久，原因是印度政府自3月最後一周實施封鎖措施，預期到5月3日才會解除部分限制。

Counterpoint的報告指出，印度將等到第3季之後才可能開始出現手機銷量回升跡象，「預估全年度整體智慧手機出貨量將下滑10%」。

不過蘋果第1季在印度銷量寫下亮眼成績。Counterpoint的數據顯示，iPhone首季在印度出貨量成長79%，是成長速度第三快的品牌，僅次於中國手機品牌realme的119%成長率，以及OPPO的83%成長率。

iPhone 11出貨量強勁，原因是Flipkart、亞馬遜等電商業者提供折扣，帶動銷售。

另外，蘋果在售價4.5萬盧比（592美元）以上的「超高階智慧手機」領域取得主導地位。數據顯示，蘋果是這塊領域的龍頭品牌，市占率達55%。

蘋果目前正試圖在2021年於孟買開設印度首家蘋果零售門市Apple Store，並且供應在印度本土生產的iPhone。