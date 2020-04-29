避美國管制 華為傳找歐洲意法半導體合作晶片設計開發
《日本經濟新聞》報導，華為找到法國與義大利合資的晶片製造商意法半導體（STMicroelectronics），共同設計行動以及汽車用晶片。以避開美國加大出口管制的可能衝擊。
兩位了解內情的消息來源向日經透露，STMicro是華為長期的感測器晶片供應商，兩家公司的合作也著眼強化華為在自動駕駛方面的研發，車用晶片是STMicro強項。雙方早在去年初就開始合作開晶片，不過都沒對外公開。
知情人士說，華為藉由與STMicro的合作，可以獲得開發先進晶片所需的最新軟體；這些軟體主要由Synopsys與Cadence Design這兩家美國廠商提供。與歐洲廠商合作開發，而不是自己設計開發後下單給合約製造商生產，能給華為更多彈性，來因應美國不知會如何發展的出口管制。
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