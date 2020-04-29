繼台股之後 亞太整體股市今天也加入牛市行列

隨企業財報逐一公布，亞洲股市今天隨美股期指上漲，儘管新冠肺炎疫情疑慮猶在，MSCI亞太指數今天上午漲0.6%，把這一波自3月23日反彈的漲幅帶到20%，繼美、歐、東南亞、拉丁美洲股市之後，終於也邁入牛市之林。能源股和製藥股領漲。

香港和澳洲股市上漲，南韓股市也上漲，儘管三星電子表示受疫情影響，本季獲利可能下滑。Alphabet 第1季營收優於預期，超微（AMD）則調降全年財測。日本今天逢天皇誕辰休市一日。

隨疫情擴散全球，旅遊和整體經濟幾乎停擺，MSCI亞太指數一度從1月高峰回落30%。不過，自3月31日開始，南韓股市率先重返牛市，泰國、澳洲、紐西蘭、台灣、印度、越南陸續進入這波多頭。

標普500指數期指漲1%，Kospi指數漲0.3%，三星電子漲0.7%。台灣加權股價指數大漲138.04至10,753.47點。台積電漲1.2%。

Kospi指數如今已自3月19日翻升近34%，台灣加權股價指數同期間上漲23.8%。

不過，投資人不免要提醒，企業獲利恐會銳減，股市接下來震盪難免。法巴資產管理公司基金經理人 Colin Harte說：「股市一時不太可能回到近期新高。」

西德州中級原油（WTI）6月期貨大漲10%報 13.59美元。金價小漲0.1%至每英兩1,708.95美元。