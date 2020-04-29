葛林斯班：美國Q2經濟糟透了 Q3可望強勁反彈

美國聯準會前主席葛林斯班（Alan Greenspan）表示，新冠病毒疫情正對美國經濟產生深遠影響，但應該能夠強勁反彈。

葛林斯班28日接受彭博電視記者採訪時表示：「第2季非常糟糕。但如果病毒的問題像我們預期那樣發展，我們可能會有非常強勁的第3季。但我擔心的是第4季與之後。」

葛林斯班警告說，人口老化為美國退休金帶來的負擔愈來愈沉重，這會排擠到投資、降低生產力並且阻礙未來數年的經濟成長，「我認為這將成為拖累經濟成長速度的主要力量」。葛林斯班是在1987年至2006年擔任聯準會主席。

聯準會為遏止疫情造成的經濟衝擊，已將利率調降至接近零，並推出一系列緊急貸款工具。部分人士警告說，這些空前措施可能涉及道德風險，尤其是其中一項工具包括有限度購買高收益債，批評人士認為這可能鼓勵日後的高風險投資。

葛林斯班拒絕直接評論，但顯然淡化道德風險的可能。他說：「我同意這是個問題，但我們可在無須受擔心的情況下處理很多問題。」