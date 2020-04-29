快訊

抗疫100天／疫情來太快！輪流大爆發 看各國崩潰轉折點

日本「染疫警察」事件簿：從教場到警視廳的治安病倒

三星估Q2獲利下滑 晶片表現再強也難抵手機賣不好

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
三星電子預期第2季獲利下滑。（圖／路透）
三星電子預期第2季獲利下滑。（圖／路透）

三星電子29日表示，預期本季獲利下滑，因為新冠病毒疫情導致智慧手機與電視需求銳減，抵銷晶片事業的強勁表現。

三星電子公布，第1季淨利下滑4%至4.9兆韓元（40億美元），營收成長5.6%至55.3兆韓元。上季營業利益成長3%至6.4兆韓元，符合本月初步財報結果。

展望本季，三星在聲明中表示：「預期記憶體事業維持穩健，但整體獲利可能會較前季下滑，原因是新冠病毒疫情將大幅衝擊數項核心產品的需求。」「在下半年，由新冠病毒引發的不確定性將持續，因為疫情的持久性與影響依然不明。」

半導體事業強勁

三星半導體事業上季營業收入較去年同期勁增22%，主要受惠於疫情促使全球數百萬人轉向在家工作，帶動資料中心伺服器與電腦需求大增，支撐三星的記憶體晶片銷售。

●三星旗艦機S20銷售疲軟將反映在本季

然而電腦和智慧手機銷售減緩，因消費者擔憂經濟衰退而延後購買非必須消費者電子產品。三星行動部門上季營業收入年比下滑4%，該公司表示，第2季智慧手機獲利下滑是「無可避免的」，反映門市關閉影響。

三星指出，旗艦機S20的疲軟銷售數字將反映在本季，侵蝕智慧手機事業的獲利能力，主要受部分地區工廠與門市關閉拖累。

●面板事業上季虧損

面板事業上季營業虧損2,900億韓元，反映客戶蘋果公司與華為首季智慧手機銷售大幅下滑。此外，中國的工廠在年初關閉，也衝擊三星的面板等零件訂單。

至於包括電視與家電在內的消費者電子產品部門營業利益達4,500億韓元。三星主要海外家電廠曾暫時從3月關閉至4月初。

三星電子股價29日盤中上漲0.94%，報每股42,800韓元。

疫情 半導體

延伸閱讀

聯發科：5G晶片出貨逐季增

輝達推新晶片 台積7奈米大單來了

聯想國內工廠招聘逾萬員工 合肥深圳工廠發貨創新高

違章工廠占用農地 彰縣與中市加強稽查

相關新聞

科技股大跌影響 美股開高走低、道瓊收跌32點

雖對各州重啟經濟前景樂觀，但在大型科技股掣肘下，股指尾盤收跌。道瓊工業平均指數下跌32.23點或0.13%收2萬4101.55點，終止連4漲走勢。史坦普500指數下跌15.09點或0.52%收2863.39點。那斯達克指數下跌122.43點或1.4%收8607.73點。盤中三大股指均上揚逾1%。

標普500指數終止兩連漲 大型科技股重挫拖累那斯達克

大型科技股重挫，拖累美股三大指數收低，因消費者信心崩潰，更多公司撤銷財測，投資人出脫最近領漲的成長股。

英航將裁員1.2萬人 求能度過新冠病毒危機

英國航空（British Airways）宣布將最多裁員1.2萬人，大約是30%的人力，以期度過航空業面臨的空前危機。航...

Alphabet第1季營收強勁 一分鐘掌握5重點

Alphabet 第1季營收優於預期，在新冠病毒疫情衝擊Google客戶之前的兩個月，廣告需求尚高。整理這個Google...

疫情衝擊 美企恐掀違約破產潮

新冠肺炎疫情引發的經濟地震，可能在美國企業界掀起一波多年來僅見的違約及破產浪潮。原本就面臨危機的零售及能源業者，現已被疫情打倒。

美國2月房價漲4% 後市不妙

美國2月房價上漲4.2%，雖優於市場預期，但如今美國爆發新冠肺炎疫情，加上經濟成長動能減弱，3月數據可能就會開始顯現居家防疫措施對房市的衝擊。

歐洲五國砸3.3兆 紓困勞工

據統計，歐洲五大經濟體透過短期工資津貼計畫、向政府申請薪資援助的勞工人數，已超過3,000萬人，多於過去五周全美首度申請失業救濟金者，這五國預料將須為此耗資逾1,000億歐元（約新台幣3.3兆元）。

對陸出口新限制 美阻陸軍方取得半導體設備

川普政府正在緊縮出口管制限制，賦予商務部更大權力以阻止半導體、航太及其他工業的美國商品與技術出口海外，以防中國大陸等國家取得美國的先進武器、軍用飛機或監視技術來強化其軍力 。

美歐解封定調 經濟重啟有影

隨著美歐地區的新冠肺炎疫情趨緩，各國政府的政策方向都已定調為鬆綁管制，並陸續發布重啟經濟的計畫，但仍維持謹慎開放態度。

抗疫有成 韓、澳、紐幣大漲

南韓、澳洲、紐西蘭等國有效圍堵新冠肺炎疫情，已逐步重啟經濟活動，投資人對這些國家的信心隨之提振，進而帶動這些國家的貨幣匯率大幅升值，其中韓元較三月初低點勁升約百分之五，澳幣的升幅更超過百分之十一。

多空交戰 原油期大洗三溫暖

美國西德州原油6月期貨劇烈震盪、先是一度崩跌逾20%、逼近每桶10美元防線，之後由黑翻紅，主因石油基金生怕6月期貨價格也跌為負值，紛紛拋出6月期貨多單、轉買7月多單，但之後吸引看好各國鬆綁封鎖措施有利需求的投資人，進場逢低承接。

擺脫負油價 先解二難題

西德州輕原油（WTI）期貨5月合約在交割日前史無前例跌到負值，舉世記憶猶新，如今隨6月期貨朝向5月19日交割日接近，西德州中級原油（WTI）再掀暴跌之勢，一度逼近每桶10美元防線，只怕遲早再現負油價。分析師指出，若兩大因素不解決，負油價情況將周而復始，看不見盡頭。

熱門新聞

從未公布名字、生日 金正恩曾透露：不願孩子終身扛核武

印度絕招「鎖住」違規外出者 網民大讚：簡單且實用

日本政府發每人10萬日圓補助金 黑道大哥霸氣不領

科技股大跌影響 美股開高走低、道瓊收跌32點

帶頭示威反居家避疫 美國北卡婦人確診新冠肺炎

川普追究中國隱匿疫情 遭踢爆國安日報早警告他10多次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。