三星估Q2獲利下滑 晶片表現再強也難抵手機賣不好

三星電子29日表示，預期本季獲利下滑，因為新冠病毒疫情導致智慧手機與電視需求銳減，抵銷晶片事業的強勁表現。

三星電子公布，第1季淨利下滑4%至4.9兆韓元（40億美元），營收成長5.6%至55.3兆韓元。上季營業利益成長3%至6.4兆韓元，符合本月初步財報結果。

展望本季，三星在聲明中表示：「預期記憶體事業維持穩健，但整體獲利可能會較前季下滑，原因是新冠病毒疫情將大幅衝擊數項核心產品的需求。」「在下半年，由新冠病毒引發的不確定性將持續，因為疫情的持久性與影響依然不明。」

●半導體事業強勁

三星半導體事業上季營業收入較去年同期勁增22%，主要受惠於疫情促使全球數百萬人轉向在家工作，帶動資料中心伺服器與電腦需求大增，支撐三星的記憶體晶片銷售。

●三星旗艦機S20銷售疲軟將反映在本季

然而電腦和智慧手機銷售減緩，因消費者擔憂經濟衰退而延後購買非必須消費者電子產品。三星行動部門上季營業收入年比下滑4%，該公司表示，第2季智慧手機獲利下滑是「無可避免的」，反映門市關閉影響。

三星指出，旗艦機S20的疲軟銷售數字將反映在本季，侵蝕智慧手機事業的獲利能力，主要受部分地區工廠與門市關閉拖累。

●面板事業上季虧損

面板事業上季營業虧損2,900億韓元，反映客戶蘋果公司與華為首季智慧手機銷售大幅下滑。此外，中國的工廠在年初關閉，也衝擊三星的面板等零件訂單。

至於包括電視與家電在內的消費者電子產品部門營業利益達4,500億韓元。三星主要海外家電廠曾暫時從3月關閉至4月初。

三星電子股價29日盤中上漲0.94%，報每股42,800韓元。