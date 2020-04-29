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11年來首見！星巴克上季因新冠疫情同店銷售下滑

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
星巴克位於印度新德里的一家門市店前，派駐警衛為來客測量額溫。 路透
星巴克位於印度新德里的一家門市店前，派駐警衛為來客測量額溫。 路透

星巴克（Starbucks）周二（28日）公布公司上季財報，全球同店銷售出現近11年來首見的下滑，減少10%。新冠病毒危機嚴重影響星巴克營運，公司預期本季的衝擊還會更大，今年內仍會繼續對業務造成較小程度壓力。星巴克股價在盤後下跌1%，至78美元。

上季同店銷售額的首次下降，結束了星巴克連續41個季度的全球增長。上次同店銷售額下降遠在2009年經濟衰退期間。上季中國大陸事業同店銷售額銳減50%，目前中國大陸的門市已大都恢復營運，但受疫情陰影的影響， 全年度同店銷售額將下滑15%至25%。

星巴克說，預計病毒的影響將會是暫時的，公司營運終將可望恢復正常。不過對全年度的財測，決定暫停提供指引。

星巴克也將暫停買回自家公司股票，並且，開銷能延就延、能省就省，以度過疫情難關。但公司會繼續每季對股東發放股利。

星巴克因應疫情，很快就限制內用，之後幾乎所有的銷售都轉為得來速和送餐服務。公司支薪給需要隔離檢疫的員工，選擇在家30天不工作的員工，也提供補償。這些措施加上銷售損失，以及採購保護員工與顧客安全所需的補給品，使得星巴克的上季利潤減少4.5億美元。星巴克財務長Patrick Grismer說：「新冠病毒對財務的衝擊非常巨大。」

星巴克目前在美國大約半數的直營店仍處於停業狀態。其他門市則繼續提供得來速和送餐服務，內用仍禁止。公司計畫在5月4日重開目前關閉的門市。

上季（公司財報第2季）星巴克每股盈餘0.28美元或獲利3.28億美元。全球銷售額為60億美元，年減5%，優於分析師預期的59億美元。

星巴克 疫情

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