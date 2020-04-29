AMD本季財測不如預期 盤後股價挫跌4%

超微（AMD）周二（28日）宣布本季營收目標只定在大約18.5億美元，不如分析師預期的18.8億美元。公司同時調降全年財測，預估銷售將成長約25%，也低於分析師的展望。不夠亮眼的財測顯示超微與競爭對手英特爾（Intel）相比，因為新冠疫情在家工作者激增受惠較少；超微股價在盤後挫跌4%。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan說：「超微的財報與展望略欠鼓舞人心之效。可見雖然我們持續看到伺服機與資料中心市場呈現良好進展，但還不未形成具意義的動力來帶推升獲利。」

上季超微來自運算與繪圖部門的營收大增73%至14.4億美元，企業部門，包含用於遊戲機的晶片，營收則是下滑約21%。遊戲機晶片表現不佳主要是微軟和Sony的新型遊戲機在今年下半年才要推出。

上季整體營收年增40%至17.9億美元，略優於市場預期的17.8億美元；每股盈餘0.14美元。