美元指數三連跌、兌日圓五連跌 更多國家尋求重啟經濟
美元周二連續三日下跌，隨著部分地區新冠病毒疫情趨緩，更多國家尋求重啟經濟。挪威克朗和加幣走升，無視WTI原油期貨下跌。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%至99.865。美元兌瑞典克朗跌幅最大，貶1.2%至9.8805克朗，瑞典央行暫緩進一步放鬆貨幣政策。
美國10年期公債殖利率下跌5個基點至0.6098%。美國財政部發行350億美元7年期國債，得標殖利率為0.525%，創紀錄新低。
歐元兌美元上漲0.1%，至1.0837；一度上漲0.5%，觸及1.0888，為4月20日以來最高。歐洲央行周四將召開政策會議。美元兌日圓下跌0.4%，至106.87。美元兌日圓已連續五日下跌。
道明證券外匯策略全球主管 Mark McCormick說：「鑒於政策和技術因素交織一塊，我們不會對匯市未來幾個交易日的狀況得出太多結論。」
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