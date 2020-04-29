Alphabet第1季營收強勁 一分鐘掌握5重點

Alphabet 第1季營收優於預期，在新冠病毒疫情衝擊Google客戶之前的兩個月，廣告需求尚高。整理這個Google母公司財報的五看點如下：

●第1季有兩樣情況

正如財務長Ruth Porat表示，「第1季頭兩個月表現強勁，但隨後在3月我們的廣告收入出現大幅放緩。」第1季營收為337.1億美元，較上年同期成長14%。彭博匯整分析師的原估均值為326億美元。受此消息激勵，Alphabet盤後股價大漲8%。

●YouTube 3月營收成長減緩

YouTube廣告第1季營業額為40億美元，但3月營業額成長也放緩。

●雲端事業大舉徵才

Google雲端營收大增52%，Porat表示，第1季大部分徵才是在雲端事。雲端事業也為Google的視訊會議工具 Meet每日新增300萬新用戶。

●資本支出略減

Alphabet預料今年資本支出將「微幅下降」，主要反映對房地產支出趨緩。

●未發布預測

Alphabet並未提供財測，但Porat表示，第2季對Google事業是「困難的一季」，她指出，商業搜尋事業4月迄今並無起色。