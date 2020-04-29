台積電ADR跌1.4％ 跟隨費半和台股下跌
台積電ADR周二（28日）跌1.4%，跟隨美股和費城半導體指數下跌。
台積電ADR收盤跌0.75美元報52.76美元，較台北交易股票溢價6.8%。費城半導體指數周二跌0.7%。
美股受到美國4月消費者信心降至2014年以來最低影響，那斯達克綜合指數跌122.43點，跌幅1.4%，報8,607.73點。標普500指數跌0.5%，報2,863.39點。道瓊工業指數跌32.23點，收24,101.55點。
台灣加權股價指數昨天漲48.79點收10,616.06點。台積電跌0.5%，收296.50元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 63.46 -2.76 64.80 -2.06
中華電 CHT 110.16 +0.14 109.50 0.60
台積電 TSM 316.63 -1.40 296.50 6.79
聯電 UMC 14.88 -4.98 15.00 -0.78
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