台積電ADR跌1.4％ 跟隨費半和台股下跌

南韓、澳洲、紐西蘭等國有效圍堵新冠肺炎疫情，已逐步重啟經濟活動，投資人對這些國家的信心隨之提振，進而帶動這些國家的貨幣匯率大幅升值，其中韓元較三月初低點勁升約百分之五，澳幣的升幅更超過百分之十一。

2020-04-29 00:08