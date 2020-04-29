紐約油價終場仍收黑 標普高盛商品指數排除6月期貨

紐約原油價格下跌，標普高盛商品指數擔心油價可能再次轉負，決定剔除6月合約，導致油價周二大幅波動。金價連續三日下跌，一系列朝著放鬆防疫封鎖、重啟經濟的行動削弱避險需求。

紐約6月交割的西德州中級原油（WTI）原油下跌3.4%，盤中該期貨合約的價格，與7月合約之間的價差都劇烈動盪。

標普高盛商品指數是養老基金和其他全球投資人追蹤的熱門投資產品。當標普改變該指數的投資政策時，出售指數產品的銀行就必須對持倉進行調整，連帶引發能源市場震盪。

據彭博報導，標普向客戶通知說：「實施計畫外的合約轉期是因為考慮到WTI 2020年6月合約的價格跌至或跌破零的潛在可能。」受此影響， 油價在盤中一度暴跌至每桶10美元附近。

原油庫存正迅速增加，迫使投資人面對在6月合約到期之前實物石油找不到貯油空間的可能性。

紐約Tyche Capital AdvisorsLLC. 大宗商品基金經理Tariq Zahir說：「6月合約將與5月合約發生的情況類似，可能會到20美元，4美元，也可能變成負數。市場正處在前所未有的時代。」

紐約市場6月WTI期貨下跌44美分，收於每桶12.34美元。6月布蘭特原油漲47美分，至每桶20.46美元。

●金價連三跌

黃金價格仍接近七年來的最高水平。政府和中央銀行旨在促進經濟成長的刺激措施是投資人關注的焦點，聯準會（Fed）和歐洲央行分別將於周三和周四宣布政策決定。

「在央行會議之前，黃金市場處於觀望狀態，」 盛寶銀行的大宗商品策略主管Ole Hansen說，儘管周二黃金市場受到美元疲軟的支撐，但投資人正在等待新的驅動力，更重要的是等待價格突破。

紐約時間下午1:30， 紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格下跌0.1%，至每英兩1,722.20美元，一度下跌1.1%。